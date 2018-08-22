Microsoft нашел угрозу американским выборам со стороны мифических русских хакеров и закрыл ряд фишинговых сайтов, которые были предположительно связаны с хакерской группировкой Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28, за которой якобы стоят те самые русские власти.

По словам высокопоставленного управленца компании следы группировки Strontium прослеживаются как в прошлых президентских выборах в США, так и в выборах французского президента. Как полагают в Microsoft, хакеры постараются также каким-либо образом вмешаться в предстоящие в сенат и Конгресс США так называемые промежуточные выборы.

А теперь немного статистики. Китайское интернет-население все ближе к отметке в 1 млрд. Согласно свежей статистике количество пользователей сети в Поднебесной составляет 800 млн человек. Для сравнения это если сложить вместе Японию, Россию, Мексику и США. Подробности – в программе Вести.net.