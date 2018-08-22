Социальная сеть Facebook начала применять систему, оценивающую репутацию пользователей в качестве информационного источника. "Благонадежность" того или иного человека измеряется по шкале от нуля до одного. Как сообщила представитель компании Тесса Лионс, рейтинг был введен в целях борьбы с распространением фейковым новостей.

Чем чаще пользователь делает ложные утверждения — из-за идеологических побуждений или личной неприязни — в отношении публикаций в СМИ, тем ниже его рейтинг. На репутацию влияют и другие факторы: если пользователь отметит пост как поддельный, и эта информация впоследствии подтвердится, его действия будут вызывать больше доверия у Facebook, пишет The Washington Post.

Как именно рассчитывают баллы, Лионс не пояснила, чтобы злоумышленникам было сложнее манипулировать алгоритмами. По её словам, "рейтинг благонадежности" — лишь один из тысячи маркеров поведения, которые применяет Facebook.

После того как Facebook оказалась в центре скандала из-за распространения лженовостей во время президентской предвыборной кампании в США в 2016 году, компания Марка Цукерберга взяла курс на борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией. В прошлом году, к старту президентских выборов во Франции, соцсеть запустила функцию, которая после жалоб пользователей помогала проверять факты, указанные в новостных заметках, и блокировать статьи, не вызывающие доверия.

В конце 2017-го появился инструмент, с помощью которого можно проверить, не лайкнули или не подписались ли пользователи на аккаунты, которые могли бы "посеять социальную и политическую нестабильность".