Опубликовано на правах рекламы

С каждым днем прогресс делает шаг вперед, появляются новые технологии, безвозвратно меняя нашу жизнь. С ростом количества гаджетов и увеличения зависимости от них, встает проблема возможности бесперебойной зарядки. Здесь нам помогают внешние аккумуляторы, которые с каждым днем становятся умнее и выносливей.

Глядя на небольшой, довольно простой с виду power bank, мало кто задумывается, как он устроен и какой путь совершает от первого этапа разработки до уютного местечка на магазинной полке. Сегодня мы вам расскажем о мытарствах внешних аккумуляторов международного бренда Canyon.

Прежде чем попасть в руки покупателя аккумуляторы Canyon должны пройти непростой путь множественных тестов, которые проводятся на специальном оборудовании. Они тестируются в огромной лаборатории, созданной для проверки более сложных устройств, ноутбуков и мобильных телефонов. Эксперты по контролю качества на производстве не раз отмечали, что требования к тестированию и его результатам здесь гораздо выше, чем даже у брендов премиального сегмента. Расскажем об этом подробнее.

Тестирование кабеля на количество изгибаний

Дроп-тест

Вы знаете, что есть специальная машина для бросания предметов? Она берет устройство и бросает его с высоты 1 метр десятки раз. Несчастный образец поднимается и падает на металлическую основу машины много часов подряд. Через те же испытания проходит и упаковка.

Размеры и дефекты

На специальном оборудовании для сверхточных измерений проверяются размеры: если устройство хоть на полмиллиметра меньше нормы, оно будет болтаться в упаковке во время транспортировки и может достаться покупателю поврежденным. Если же оно будет больше запланированных размеров, упаковка может оказаться маловатой.

Тестирование кабеля на количество включений-выключений

На этом же этапе проверяются размеры щелей, они не должны быть больше допустимого значения, а свет не должен проникать внутрь устройства. Также тестируют кабель, батарею, кнопки.

Тест на старение

Это один из самых интересных этапов. Аккумуляторы помещаются в отсек специальной машины, где с помощью чередования различных температурных режимов и использования химических соединений за 1 день создается имитация активного использования предмета в течение 1 года! Такой механизм смело можно назвать машиной времени. Тест на старение совмещается с солевым тестом. Помещенные в камеру с солевыми парами аккумуляторы не должны заржаветь.

Вибрация

Особый механизм подвергает девайсы вибрации, чтобы можно было перевозить их на дальние расстояния без потерь. Этой же процедуре подвергается и упаковка – на полках магазина товары должны выглядеть безупречно!

Тест на токсичные вещества

Тест по строжайшему европейскому стандарту RoHS выявляет содержание опасных веществ (в любой из составных частей устройства). Он требует точного и сложного оборудования и проводится в специализированной лаборатории. Благодаря этому тесту мы можем быть уверены, что гаджеты, которые проводят столько времени с нами, абсолютно безвредны.

Соляная камера

Тест на перепады температур

Этот тест – один из важнейших: внешние аккумуляторы Canyon продаются в разных климатических зонах планеты и должны стойко переносить высокие и низкие температуры. Они спокойно едут зимой в грузовых вагонах через степь Казахстана, где температура падает до -40 по Цельсию, и лежат на складе в Дубае при + 60.

Жизненные циклы

Сколько раз аккумулятор полностью разрядится и зарядится, определяет тест на количество жизненных циклов – он делается с помощью специального устройства, способного очень быстро разряжать и заряжать устройство. Внешние аккумуляторы Canyon переживают за 5 дней до 500 жизненных циклов. В обычной жизни этого хватит, чтобы служить владельцу много лет. Несмотря на то, что 500 жизненных циклов – норма для прохождения теста, производитель указывает только 300. На всякий случай.

Тест на старение элементов и количество циклов

Тест на совместимость

Для проведения этого теста в лаборатории хранятся мобильные телефоны и планшеты разных поколений и компаний: Apple, Samsung, Nokia и других. Аккумуляторы подключаются к разным устройствам, если при этом выявляется несовместимость, образец отправляется на фабрику для доработки. Power bank должен заряжать любые телефоны и планшеты!

Встроенная защита

Каждый аккумулятор Canyon снабжен механизмами защиты от перезаряда и переразряда, короткого замыкания, избыточного или недостаточного напряжения. Если емкость и мощность аккумулятора небольшая, то, при подключении более мощного устройства, он может не выдержать. Защита регулирует уровень потребления электроэнергии и выдает оптимальный ток – устройство при этом работает в безопасном режиме.

Описанные нами тесты – это лишь несколько этапов из всего процесса испытаний, а процедура полного тестирования банка занимает до трех суток и состоит из 100500 разных тестов!

Если образец не проходит хотя бы один из этих тестов, он отправляется на доработку, после чего тесты повторяются снова, пока аккумулятор не начнет соответствовать всем требованиям. Столь сложные процессы тестирования дают неплохой результат: Canyon имеет репутацию одного из самых надежных производителей мобильных аксессуаров, а из проданных 3 000 000 внешних аккумуляторов лишь один был обнаружен после перевозки по территории с высокой температурой с потекшей батареей. Это произошло несколько лет назад, после этого все партии этой модели завернули на повторные тесты и доработку. Больше таких ситуаций не повторялось)

Новинки от Canyon

Познакомимся поближе с новой линейкой внешних аккумуляторов от Canyon: модели CNE-CPBF78W и CNE-CPBF160 отличаются проверенным множественными тестами качеством и впечатляющими техническими нововведениями. Одним из таких является технология Smart IC (так же известна как Intelligent Identification IC) – с ее помощью аккумулятор распознаёт уровень потребления электроэнергии заряжаемого устройства и выдает оптимальный ток. К тому же она способна отключать зарядное устройство после завершения процесса зарядки. Благодаря этой «фишке», мы получаем экономию времени зарядки более чем на 15%, а аккумулятор смартфона «проживет» гораздо дольше. Smart IC – более продвинутая, щадящая устройства и универсальная версия популярной сейчас технологии Quick Charge. Последняя работает только если и аккумулятор, и заряжаемое устройство имеют эту функцию. Smart IC же оптимизирует процесс зарядки любых смартфонов, планшетов и ноутбуков. Она измеряет электрические характеристики кабеля и подстраивается под них.

В отличие от первых поколений внешних аккумуляторов, новинки от Canyon уже способны заряжать 2 устройства одновременно. Удобно и то, что LED-индикация заряда позволяет видеть его уровень. Емкость модели CNE-CPBF78W – 7800 mAh, она позволяет зарядить смартфон средней мощности 3 раза, емкость CNE-CPBF160 – 1600 (16000) mAh, обеспечивает 6 полноценных зарядок смартфона! К тому же, опция сквозного заряда позволяет заряжать одновременно с power bank и подключенные к нему гаджеты.

Купить внешние аккумуляторы новой линейки Canyon можно в Связном.