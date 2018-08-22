Компания Qualcomm подтвердила намерения выпустить в следующем году новый процессор, изготовленный с соблюдением норм передового 7-нанометрового техпроцесса. Производством "предстоящей флагманской мобильной платформы" — то есть нового, самого мощного чипсета Snapdragon для Android-устройств — займется тайваньская TSMC.

Ранее сборкой чипов для Qualcomm занималась корейская Samsung. Как пишет Engadget, TSMC обгоняет конкурента на несколько месяцев, обладая более отлаженным производственным процессом. Ей же могут поручить производство 5G-модема Snapdragon X50, который обеспечит смартфоны 2019 года скоростью передачи данных до 5 гигабит в секунду.

Анонс нового чипсета Qualcomm ожидается в IV-м квартале. Тогда же начнется его производство.

TSMC помогает не только американской фирме, крупнейшему поставщику процессоров для Android-смартфонов, но и Huawei. Qualcomm не могла остаться в стороне, после того как на прошлой неделе китайцы объявили, что выпустят первый смартфон с 7-нм чипом.

Первым чипсет Kirin 980, производство которого также поручено TSMC, установят в линейку Mate 20, которая будет запущена в октябре. Предположительно, он будет на 20% производительнее и на 40% энергоэффективнее своего 10-нм предшественника, 970-й модели. Новинка получит 8 ядер (четыре ARM Cortex-A76 и еще четыре — Cortex-A55), а их тактовая частота будет достигать 2,8 ГГц. Ожидается появление нового нейросетевого модуля, который ускорит обработку задач, связанных с функциями искусственного интеллекта.