Компания Apple меняет поставщиков комплектующих, чтобы предложить потребителям более дешевые модели iPhone, iPad и MacBook. В последнее время тайваньские фирмы, у которых обычно заказываются компоненты для i-устройств, вынуждены активно конкурировать с китайскими, предлагающими те же наборы услуг и модели управления продуктом, но по более низкой цене.

Недавно Apple в качестве клиента потерял Catcher Technology — тайваньский производитель металлических шасси. Ему i-компания предпочла Everwin Precision Technology из Шэньчженя, которая и будет поставлять корпуса для новых "макбуков".

Кроме того, заказов от Apple лишился тайваньский производитель батарей Simplo Technology. Как сообщает Digitimes со ссылкой на источники в цепочках поставок, в новых i-устройствах будет задействована продукция китайских Desay Battery Technology and Sunwoda Electronic.

Как ожидается, в сентябре будут показаны три новых "айфона": большой, 6,5-дюймовый iPhone X Plus, "недорогой" с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и 5,8-дюймовый iPhone, прямой наследник прошлогодней "десятки". Также представят обновленные планшеты iPad Pro и смарт-часы Apple Watch. В октябре, по последним данным, состоится анонс недорогого MacBook Air и профессиональной модели мини-компьютера Mac mini.

Преемник iPhone X — и без того самый дорогой "айфон" в истории — будет технологически совершеннее прошлогодней модели. Однако смена поставщиков, возможно, позволит удержать цену устройства на том же уровне — $999 в США. Однако iPhone X Plus, как ранее в этом месяце предсказал главный аналитик CCS Insight Бен Вуд, оценят в куда большую сумму — $1200.