У голосового помощника Google появилась настройка, позволяющая отфильтровать новости с негативным фоном. Новая функция — Tell Me Something Good — является экспериментальной и пока доступна только пользователям в США.

Чтобы получить сообщения из прессы с позитивным оттенком, нужно обратиться с ассистенту Google с фразой "Расскажи мне что-нибудь хорошее". На просьбу программа может выдать, например, историю о том, как американский университет сумел устранить разницу в успеваемости между группами белых и чернокожих студентов, или как власти Исландии смогли сократить уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних.

"Tell Me Something Good — это ваша ежедневная доза хороших новостей прямо от Google Assistant. Получите новостную сводку из 2–3 предложений о людях, которые решают проблемы для наших сообществ и нашего мира, — рекламируют в Google новую функцию. — Курируют статьи через призму журналистики решений наши партнеры в Solutions Journalism Network".

Как говорят в компании, оптимистичные статьи помогут избежать попадания в "обрыв надежды" — идеи о том, что человек, который больше фокусируется на проблемах, а не решениях, становится более склонным к чувству страха и беспокойства. Когда функциях "добрых" новостей станет доступна пользователям из других стран, в Google не уточнили.