Если ваш смартфон лежит без дела с погашенным экраном, это не значит, что он не "общается" со своим настоящим хозяином. В опубликованном на этой неделе исследовании приводятся данные о том, как часто смартфоны на разных ОС отправляют данные в компании, эти ОС разработавшие.

В работе, озаглавленной "Сбор данных Google", профессор Университета Вандербильта Дуглас Шмидт делает интересные выводы о том, сколько данных Google собирает с устройств, находящихся в режиме покоя.

Вот только одно из наблюдений ученого: заблокированный Android-смартфон с браузером Chrome, работающим в фоне, отправляет в Google данные о своем местоположении 340 раз в течение суток. В случае с iPhone все иначе: когда там открыт браузер Safari, Google не может получить никакой значимой информации, если пользователь не взаимодействует со смартфоном, пользуясь поиском и просматривая сайты.

Android-смартфон с Chrome также отправляет в Google в 50 раз больше запросов данных в час, чем iPhone с Safari. В целом же Android-смартфон в режиме блокировки "общается" с серверами Google в 10 раз чаще, чем iPhone взаимодействует с серверами Apple.

Напомним, на прошлой неделе Google признала правоту журналистов Associated Press, обнаруживших, что приложения Google продолжают фиксировать координаты пользователя даже тогда, когда запись истории местоположений отключена в настройках аккаунта Google. Компания исправила соответствующим образом описание функции на своем сайте.