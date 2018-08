Разработчик Гильерме Рамбо опубликовал в своем Twitter обнаруженные им в программе Apple Xcode (используется в разработке приложений) сведения, раскрывающие, по его мнению, интересную информацию о новой модели iPhone.

Apple A10 processor, P3 display, same artwork subtype as iPhone 7. This matches what a next generation iPhone SE with iPhone 7 internals would look like. pic.twitter.com/R85I96Hksy