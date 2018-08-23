Аукционный дом Christie's в конце октября выставит на торги картину, полностью сгенерированную компьютером. Стоимость полотна, на котором запечатлен вымышленный персонаж Эдмонд де Белами, одетый в сюртук с белым воротником, оценивается в $10 тысяч.

"Портрет Эдмонда де Белами" войдет в историю как первое проданное с молотка произведение искусства, созданное ИИ. Работа напечатана на холсте и обрамлена позолоченной рамой. Написавшие её алгоритмы были разработаны парижской арт-группой Obvious.

Для создания картины в нейросеть было загружено свыше 15 тысяч портретов, созданных в XIV-XX веках. За отрисовку отвечала генеративно-состязательная сеть (GAN). Эта система "стравливала" между собой две нейросети: ту, что непосредственно создает изображение ("генератор"), и которая его анализирует ("дискриминатор"), сравнивая получившуюся работу с картинками-эталонами.

Результатом творчества робота-художника стал незавершенный портрет Эдмонда де Белами — самого молодого члена выдуманного французского семейства Белами. Она была так названа в честь Яна Гудфеллоу (в переводе с английского — "добрый друг", или bel ami на французском) — исследователя, создавшего методику GAN в 2014 году, сообщает The New York Post.

Всего в рамках арт-проекта Obvious было создано 11 работ. Одну из картин серии — портрет "Графа Белами" — ранее в этом году купил парижский коллекционер Николя Логеро-Лассер за $12 тысяч.