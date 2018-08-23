Аналитическая фирма CB Insights нашла патент Google, в котором описывается идея "интерактивного шнура", чувствительного к прикосновениям, свайпам и тапам. Дотрагиваясь до определенных областей провода, пользователи смогли бы управлять различной электроникой посредством единого интерфейса, а производители — смогли бы сэкономить на компонентах, убрав из устройств кнопки и переключатели.

Шнур в тканевой оплетке также мог бы выступить в качестве надежного средства для безопасной аутентификации. "Помимо замены 'железа', он мог бы стать альтернативой голосовому управлению. У него есть потенциал, чтобы радикально пересмотреть методы аутентификации, которые часто завязаны на паролях, — сказали в CB Insights. — Сенсорный провод мог бы обеспечить проверку личности без использования паролей и методов, таких как распознавание лиц или Touch ID".

Согласно патенту, в ткань кабеля должны быть вплетены токопроводящие волокна, "формирующие емкостную контактную точку". Подобно тачскринам в смартфонах, "умные" нити могли бы реагировать на пальцы, проводящие электрический ток, и регистрировать команды. Например, прикоснувшись к одной части "интерактивного шнура", пользователь смог бы включить музыку, к другой — увеличить громкость. Более того, ему было бы под силу распознавать силу нажатия и выстукивание ритма.

На одной из иллюстраций к патенту изобретение Google представлено в виде провода для наушников, с помощью которого можно было бы управлять воспроизведением музыки и совершать звонки.