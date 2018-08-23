В Сети оказались пресс-рендеры предстоящего флагмана LG — V40 ThinQ. На изображениях показано, что корейский производитель наделит новинку "челкой" в верхней части экрана, очень узкими боковыми рамками — что их практически не видно — и пятью камерами.

Две камеры (скорее всего, с функцией распознавания лица) расположатся на лицевой стороне, еще три с горизонтальной ориентацией — на тыльной. Вероятно, одна из них выступит в качестве широкоугольного объектива, другая — как телефото-объектив. Сканер отпечатков пальцев расположится на "спинке", пишет GSMArena.

Отдельная кнопка для вызова "Ассистента" Google разместится на левом ребре, под клавишами регулировки громкости — как у G7 ThinQ. Также V40 приписывают наличие 3,5-мм аудиоразъем для наушников и четырех ЦАПов, как у всех последних высококлассных смартфонов LG.

В качестве процессора, вероятно, послужит флагманская платформа Snapdragon 845. Судя по дате, отображенной на экране устройства, LG покажет новинку 16 ноября.

V40 может стать вторым (после Huawei P20 Pro) или третьим смартфоном в мире, имеющим три основные камеры. Столько же объективов должна получить Mate 20 Pro, но когда Huawei выпустит эту модель, неизвестно.