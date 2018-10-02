Слухи о том, что Google разрабатывает стриминговый игровой сервис, возникли ранее в этом году не на пустом месте. Компания официально объявила о готовности "расширить границы возможностей" игрового стриминга с экспериментальным Project Stream.

Задача проекта — позволить играть на практически любом компьютере с браузером Chrome в топовые игры с продвинутой графикой, для которых ранее был необходим дорогой игровой ПК или видеоприставка. Весь игровой процесс и картинка при этом обсчитываются на сервере, а на компьютер игрока транслируется картинка в разрешении FullHD с частотой 60 кадров в секунду.

Принять участие в тестировании начиная с 5 октября смогут пользователи на территории США, у которых интернет-канал обеспечивает пропускную способность хотя бы 25 мегабит в секунду. Для эксперимента Google договорилась с Ubisoft, которая позволит участникам поиграть в свою пока не вышедшую Assasin's Creed Odyssey.

В Google обещают, что играть можно будет не только при помощи мыши и клавиатуры, но и подключив к компьютеру кабелем игровой контроллер от PlayStation 4, Xbox One или Xbox 360.