В Microsoft заняты изучением жалоб на последнее обновление операционной системы Windows 10, вышедшее ранее на этой неделе. Как утверждают пользователи, установившие Windows 10 October Update, апдейт влечет за собой удаление некоторых файлов, которые невозможно восстановить, и неоправданную нагрузку на процессор, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Те, кто установил обновление одним из первых, обнаружил, что их пользовательская папка, где хранятся "Документы" и "Картинки", пуста. При этом файлы не получилось восстановить даже после "отката" на предыдущую версию Windows. Как написал один из пострадавших на форуме Microsoft, после апдейта он лишился файлов на 200 гигабайт.

По одной из версий, апдейт обнуляет все содержимое директории users, если хранящиеся в ней файлы не синхронизированы с облаком OneDrive. В компании от комментариев воздержались, ответив, что изучают ситуацию, сообщает Business Insider.

Другие жалобы связаны с возросшей нагрузкой на процессор, из-за чего батарея Windows-ноутбука разряжается быстрее, чем обычно. По словам представителей Microsoft, проблема связана с несовместимостью Windows 10 October Update с драйверами Intel Display Audio на некоторых устройствах с чипами Intel. На эти модели устанавливать обновление не рекомендуется, пока Intel не выпустит новые версии драйверов.

Windows 10 October Update вышла в прошлую среду, 3 октября. Апдейт привносит облачный буфер обмена, плагины Timeline для сторонних браузеров, новое приложение Your Phone, сближающее компьютер и смартфон, а также десятки других новых функций и улучшений. Проверить наличие апдейта можно через инструмент Windows Update ("Центр обновления Windows"). Новая версия будет автоматически отправлена на все совместимые устройства на следующей неделе.