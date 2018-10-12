Руководитель мобильного подразделения Samsung Ди Джей Ко раскрыл некоторые детали, касаемые сгибаемого смартфона. По его словам, в разложенном состоянии — с большим экраном и поддержкой многозадачности — устройство будет выполнять функции планшета, но при желании его можно будет свернуть в портативный телефон.

Новинка может быть представлены на конференции для разработчиков Samsung, на открытии которой 7 ноября Ди Джей Ко произнесет вступительную речь. При этом, намекнул он в беседе с CNET, компания не намерена выпускать на рынок сгибаемую модель, пока она не будет полностью доработана. "Когда мы выпустим складной телефон, он должен представлять большую значимость для наших клиентов, — сказал топ-менеджер, — Если пользовательский опыт не соответствует моим стандартам, я не хочу выпускать продукты такого рода".

Samsung вынашивает идею складного смартфона уже несколько лет. В конце 2016-го корейцы получили патент на устройство, которое можно будет складывать надвое за счет гибкой секции в центре. А летом этого года прошла сертификацию OLED-панель Samsung с подложкой из укрепленного пластика, который позволяет ей оставаться гибкой во время удара.

Как сообщали источники, видевшие прототип смартфона, его можно будет складывать пополам, как книжку. На внешней стороне аппарата расположится второй, вспомогательный экран.

Идеей "гнутых" гаджетов увлечены многие крупные игроки, включая Apple. В 2019 году такую модель ограниченным тиражом должна выпустить Huawei, собственные прототипы испытывают Lenovo и Xioami. Вкладывается в складные устройства и LG — ранее в этом году эта компания показала концепт телевизора, который сворачивается в коробку, если им не пользуются.