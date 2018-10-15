Владельцы игровой консоли PlayStation 4 начали массово жаловаться на то, что их устройство выходит из строя и отказывается корректно работать даже после перезагрузки. Судя по многочисленным отзывам на форуме Reddit, система "вылетает" сразу после того, как пользователь сервиса PSN прочтет сообщение, содержащее "вредоносный" символ.

Способ решения проблемы пока не найден. Как отмечает Engadget, удаление сообщения с нераспознанным знаком из мобильного приложения PS Messages не поможет: придется либо полностью перестроить базу данных в безопасном режиме либо сбросить приставку до заводских настроек.

Пользователи, которые пока не пострадали от "текстовой бомбы", могут обезопасить себя, зайдя в настройки (на самой консоли или в PS Messages), выбрав пункт управления аккаунтом и изменив настройки приатности таким образом, чтобы присылать сообщения могли только друзья (либо вовсе отключив эту функцию).

Журналисты связались с представителями Sony, но ответа пока не получили. Проблема, однако, не кажется серьезной: скорее всего, компания исправит ошибку, выпустив очередное программное обновление.

От того, что iOS неверно обрабатывала "плохие" знаки, несколько раз страдали обладатели смартфонов Apple. В 2015-м, например, "айфоны" можно было дистанционно перезагрузить, отправив СМС со специальной комбинацией символов и букв арабского алфавита. Аналогичная ошибка, которая заставляла "вылетать" любой iPhone и лишала пользователя доступа практически ко всем мессенджерам, была найдена в феврале этого года.