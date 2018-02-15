В последней версии операционной системы iOS была найдена критическая ошибка, которая заставляет "вылетать" iPhone и лишает пользователя доступа практически ко всем мессенджерам. Для этого нужно отправить владельцу устройства Apple символ из языка телугу, распространенного в Индии: జ్ఞా

Получатель, попытающийся прочесть сообщение, не сможет открыть мессенджер, а его устройство перезагрузится. Первым на ошибку обратил внимание итальянский блог Blog Mobile World, а журналисты издания The Verge убедились, что она работает на iOS 11.2.5.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 — Tom Warren (@tomwarren) 15 февраля 2018 г.

Как выяснилось, ей также подвержены клиент iMessage ("Сообщения") и браузер Safari на компьютерах под управлением macOS. Кроме того, из-за непонятного символа "вылетают" и другие приложения, в частности WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, Gmail и Outlook. В Telegram и Skype, предположительно, эта поблема не наблюдается. Ошибка исправлена в версии iOS 11.3, которая будет разослана на "айфоны" в течение ближайших недель.

Ранее у iOS уже возникали неполадки из-за неправильной обработки "плохих" знаков. В 2015 году злоумышленники могли дистанционно перезагрузить смартфон, отправив текстовое сообщение по iMessage или СМС со специальной комбинацией символов и букв арабского алфавита: لُلُصّبُلُلصّبُررً ॣ ॣh ॣ ॣ 冗. После получения вредоносного сообщения программа немедленно "вылетала", а iPhone — уходил в перезагрузку.