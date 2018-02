В последней версии операционной системы iOS была найдена критическая ошибка, которая заставляет "вылетать" iPhone и лишает пользователя доступа практически ко всем мессенджерам. Для этого нужно отправить владельцу устройства Apple символ из языка телугу, распространенного в Индии: జ్ఞా

Получатель, попытающийся прочесть сообщение, не сможет открыть мессенджер, а его устройство перезагрузится. Первым на ошибку обратил внимание итальянский блог Blog Mobile World, а журналисты издания The Verge убедились, что она работает на iOS 11.2.5.

