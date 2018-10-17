"Умные" экраны Portal — первые устройства Facebook, анонсированные на прошлой неделе, — могут оказаться не такими бережливыми в отношении данных пользователей, как утверждала компания. В Facebook уточнили, что динамик с головым помощником и функцией видеозвонков не будет показывать рекламу, однако собранная им информация все же может быть использована на других сервисах.

Poral, напомним, были представлены 8 октября. Эти устройства в первую очередь предназначены для видеозвонков: они оснащаются 12-мегапиксельными камерами, поддержкой голосового помощника Alexa и функцией автозума на основе искусственного интеллекта, которая отвечает за то, чтобы лица собеседников никогда не уходили из кадра.

После недавних скандалов с утечками персональных данных в Facebook заявляли, что внимательно отнеслись к вопросам конфиденциальности. Во-первых, при желании пользователи могут отключить камеру и микрофон и даже закрыть объектив пластиковой перегородкой. Во-вторых, пообещали в компании, Portal не сохраняет записи разговоров и журнал звонков, не записывает статистику использования приложений и не показывает рекламу, а все передаваемые данные зашифрованы.

Как оказалось, это не вполне так. Общаясь с Recode, вице-президент по продукту Portal Рафа Камарго принес извинения за неточную информацию от коллег, подтвердив, что информация, собранная смарт-экраном, может использоваться для "нацеливания" рекламы на других платформах Facebook.

Portal, пояснили в компании, построен на инфраструктуре Facebook Messenger, поэтому когда пользователь совершает звонок через "умный" дисплей, собираются те же данные (например, продолжительность беседы, их частота), что и на других устройствах с поддержкой мессенждера. "Мы можем использовать эту информацию для наполнения объявлений, которые мы показываем на наших платформах. Другие общие данные, включая статистику использования приложений, также могут быть использованы для показа рекламы", — заявили в Facebook.

"Умный" дисплей, вероятно, стал первым в линейке собственных устройств Facebook. По данным Cheddar, компания также занимается разработкой камеры для телевизора, которая позволит общаться по видеосвязи на большом экране и стримить контент из видеосервиса Facebook Watch. Эту новинку могут представить в ближайшее время.