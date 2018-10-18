Сбербанк обсуждает покупку по меньшей мере 30% акций "Яндекса". Переговоры об этом ведутся с Аркадием Воложем — сооснователем и основным владельцем компании. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к руководству банка и менеджменту "Яндекса".

По информации газеты, 30% — это минимальная планка, которую хочет получить госбанк. Рассматриваются разные варианты, в том числе тот, при котором Сбербанк завладеет фактическим контролем над поисковиком с помощью голосующих акций.

У "Яндекса" есть два типа акций. Тип А дает их владельцам один голос на собрании акционеров, тип B — десять голосов. Волож является крупнейшим акционеров компании — его доля составляет 9,8%.

С 2009 года Сбербанк владеет так называемой золотой акцией, которая позволяет ему блокировать любые сделки по продаже более 25% бумаг "Яндекса". Влиять на операционную деятельность поисковика финансовая организация не может. Однако если госбанк получит акции Воложа или право голосовать по ним, то будет контролировать "Яндекс", отмечает издание.

Сам Волож отказался обсуждать эту тему с "Ведомостями". Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис "категорически опровергли" переговоры, о покупке пакета, дающего значительное влияние на компанию.

По итогам прошлого года "Яндекса" выручил 94,1 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль поисковика составила 15,4 миллиарда рублей.