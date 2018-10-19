Бумаги российского IT-гиганта "Яндекс" продолжили падение, которое началось накануне. Инвесторы бросились распродавать бумаги поисковика после появившихся накануне сообщений о возможном переходе контроля над компанией к "Сбербанку". Как свидетельствуют данные с Московской фондовой биржи, с открытия торгов в 10 утра акции "Яндекса" подешевели к уровню вчерашнего закрытия более чем на 7,5%.

Как сообщили накануне издания "Ведомости" и The Bell, "Сбербанк" намерен приобрести крупный пакет бумаг "Яндекса". По данным СМИ, переговоры идут о покупке 30-процентной доли в капитале компании, что даст представителям крупнейшего российского банка право блокировать любые значимые решения руководства "Яндекса". Согласно одному из вариантов "Сбербанк" получит фактический контроль над поисковиком, получив в собственность акции типа B, обладающие в 10 раз большим, чем бумаги типа А, количеством голосов на собрании акционеров.

По данным РБК (издание ссылается на близкие к переговорам "Сбербанка" и "Яндекса" источники) инициировал переговоры о покупке бумаг поисковика первый зампред правления "Сбербанка" Лев Хасис. Однако в пресс-службе банка настаивают, что "Сбербанк" предложений о выкупе акций "Яндекса" не получал и сам к IT-компании с таким предложением не обращался.

С 2009 года Сбербанк владеет так называемой золотой акцией, которая позволяет ему блокировать любые сделки по продаже более 25% бумаг "Яндекса". Влиять на операционную деятельность поисковика финансовая организация не может.