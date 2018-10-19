Компания "Яндекс" согласилась подписать меморандум об удалении из поисковой выдачи ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке. Такое решение было принято по итогам встречи представителей поисковика с правообладателями ("Газпром-медиа" и НМГ) и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре заявили, что все принципиальные разногласия с интернет-компаниями были сняты. Как ожидается, меморандум по борьбе с интернет-пиратством будет подписан 1 ноября на финальной встрече в Роскомнадзоре.

Если документ примут, "Яндекс" начнет удалять из результатов поиска ссылки на нелегальный контент без решения суда. Сейчас правообладатели могут потребовать удаления пиратских ссылок только обратившись в Мосгорсуд.

"Мы считаем, что совместными усилиями удастся выработать прозрачное для рынка решение. Сейчас мы прорабатываем технические моменты в финальной редакции меморандума", — сказали в "Яндексе". Вместе с этим в компании считают необходимым, чтобы после подписания меморандума эти изменения были закреплены на законодательном уровне.

Рабочая группа, которая займется разработкой поправок к антипиратскому закону, в ближайшее время будет создана в Госдуме. Планируется, что после принятия изменений поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей, причем без решения суда.

За отказ им будет грозить штраф. Допускается также, что интернет-компании будут вынуждены поднимать ссылки на легальное содержимое на самый верх результатов поиска. Разработкой соответствующих поправок займутся Минкомсвязи и Министерство культуры.