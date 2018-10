Мода на экраны с "челкой", заданная компанией основателя Android Энди Рубина Essential в мае прошлого года, была быстро подхвачена LG и другими лидерами рынка. По-настоящему тренд на смартфоны с вырезом наметила прошлой осенью Apple, показав iPhone X, после чего "челочные" модели выпустили OnePlus, Xiaomi, Huawei, Nokia и Google.

Однако тренд может смениться уже в начале следующего года: "челку" заменит "глазок", который будет располагаться по углам или по центру верхней части дисплея. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe известный по достоверным утечкам, прежде всего касающихся устройств Samsung.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT