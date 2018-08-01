В операционной системе Android P, запланированной к выходу на осень, появится нативная поддержка "челки" — области в верхней части экрана, в которой находятся камера и датчики. Реализация этой особенности на программном уровне связано с желанием все большего числа компаний выпускать смартфоны с "бровью".

Как сообщила менеджер по продукту Android UI Меган Потоски, характерную выемку уже имеют 16 моделей Android-смартфонов от 11 разных производителей. Google тесно сотрудничает с партнерами, но то же время накладывает некоторые ограничения в целях обеспечения совместимости приложений.

В частности, у смартфона не может быть более двух вырезов, причем у одной стороны дисплея он может быть только один. Кроме того, в соответствии с правилами Android, "челка" может находиться только в верхней либо в нижней части экрана: размещать её по бокам нельзя.

Цель ограничений — сделать так, чтобы программы везде выглядели одинаково, вне зависимости от используемого устройства. Как именно работать с "бровью", будут решать разработчики. Android P, например, позволит сделать так, чтобы элементы интерфейса обтекали вырез либо наоборот, скрывались за ним. При горизонтальной ориентации боковые области экрана будут затемнены.

Пока что на рынке имеются смартфоны только с одной "челкой". Тем не менее, никто не мешает производителю выпустить устройство с тремя и более вырезами, расположить их как угодно и адаптировать интерфейс Android по своему усмотрению. Поскольку у Google нет полного контроля над ОС, её требования, скорее, находятся на уровне рекомендаций.