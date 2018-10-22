Глава Tesla и Space X Илон Маск сообщил о скорой готовности первого проекта еще одной своей компании, Boring Company. Напомним, ее задача — решить транспортные проблемы городов, создав подземные тоннели, оборудованные автоматизированными системами перевозки людей и автомобилей.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

"Первый тоннель почти закончен. Открывается 10 декабря", — написал предприниматель в своем твиттере. "Вечером будет церемония открытия, на следующей день проезд для всех желающих бесплатно", — уточнил он.

Тоннель, написал Маск, прокопан в Хоторне (район Лос-Анджелеса недалеко от международного аэропорта). Скорость движения по нему составит, утверждает предприниматель, 250 км/ч. Ранее сообщалось, что протяженность тестового участка транспортной системы нового типа в Лос-Анджелесе составит 4,3 км.

В мае Маск и глава The Boring Company Стив Дэвис сообщили, что благодаря новому проекту Loop жители смогут добраться из центра города до любого терминала Международного аэропорта Лос-Анджелеса за 8 минут. При этом стоимость поездки будет минимальной — всего $1. Планируется, что капсулы с электромоторами смогут перевозящих по 16 пассажиров за раз.