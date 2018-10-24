Помимо смартфона, экран которого можно будет складывать пополам, как книжку, в Samsung работают и над другими "гнутыми" устройствам большего форм-фактора. Одним из таких продуктов может стать ноутбук, сказал вице-президент по маркетингу компьютеров Samsung Ли Чхоль Мин.

По его словам, лэптоп сможет "не просто складываться и раскладываться, но также создаст новую ценность и пользовательский опыт, в условиях меняющихся рыночных тенденций в отношении ноутбуков". С какими производителями панелей сотрудничает Samsung и когда может быть выпущен такой аппарат, топ-менеджер не уточнил.

Сгибаемый ноутбук поможет встряхнуть рынок устройств-транформеров типа 2 в 1. Дисплеи актуальных гибридов можно располагать почти под нулевым углом, ставить в режимах "палатки" и "стенда", однако складная панель позволит открыть по-настоящему новые взаимодействия с устройствами.

Первый "гнутый" смартфон Samsung может быть представлен 7 ноября. Ранее в компании говорили, что в разложенном состоянии — с большим экраном и поддержкой многозадачности — устройство будет выполнять функции планшета, но при желании его можно будет свернуть в портативный телефон.