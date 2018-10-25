Китайская компания Huawei обошла Samsung и Apple, впервые став лидером на рынке смартфонов в России. Владелец брендов Honor и Huawei стал первым по количеству проданных устройств — в III-м квартале его доля выросла до 28,3%.

Доля экс-лидера Samsung составила 24,8% в штучном выражении, Apple — 11,7%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад аналитиков МТС и источники среди других крупных ритейлеров.

Всего в России за III-й квартал было продано 8,3 миллиона смартфонов — на 1,6% больше, чем год назад. Объем рынка вырос на 21% — до 124 миллиардов рублей. В МТС сообщили, что Huawei смогла увеличить долю, выведя на российский рынок новую линейку устройств в бюджетном и среднебюджетном сегменте.

Эти данные изданию подтвердили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". "В течение всего лета и в сентябре Huawei занимала первое место по штучным продажам, — сказали представители розничной сети. — Фактически каждый третий смартфон, купленный в России в третьем квартале 2018 года, был произведен ею".

Однако лидером в денежном выражении осталась Apple. Её доля составила 32%, у идущей на 2-м месте Samsung — 26,4%. Huawei оказалась на 3-м месте с 25,4%.

Средняя цена на мобильные устройства в III-м квартале за год выросла на 19,6% — до 14 976 рублей. Наблюдался спрос во всех сегментах, кроме самых бюджетных: спрос на модели до 5 тысяч рублей упал в полтора раза.