На аукционе Christie's в Нью-Йорке была впервые продана картина, полностью сгенерированная компьютером. Полотно, на старте торгов оценивавшееся в $7–10 тысяч, ушло с молотка за $432 500. Анонимный покупатель сделал ставку по телефону.

Борьба за лот продолжалась менее семи минут, пишет The New York Times. На прошлой неделе работа Энди Уорхола с того же аукциона ушла за $75 тысяч, бронзовая скульптура Роя Лихтенштейна — за $87 500.

На "нарисованном" ИИ портрете запечатлен вымышленный персонаж Эдмонд де Белами, одетый в сюртук с белым воротником. Работа напечатана на холсте и обрамлена позолоченной рамой. Написавшие её алгоритмы были разработаны парижской арт-группой Obvious.

"Портрет Эдмонда де Белами" вошел в историю как первое проданное с молотка произведение искусства, созданное ИИ. Для создания картины в нейросеть было загружено свыше 15 тысяч портретов, созданных в XIV–XX веках. За отрисовку отвечала генеративно-состязательная сеть (GAN). Эта система "стравливала" между собой две нейросети: ту, что непосредственно создает изображение ("генератор"), и которая его анализирует ("дискриминатор"), сравнивая получившуюся работу с картинками-эталонами.

Результатом творчества робота-художника стал незавершенный портрет Эдмонда де Белами — самого молодого члена выдуманного французского семейства Белами. Она была так названа в честь Яна Гудфеллоу (в переводе с английского — "добрый друг", или bel ami на французском) — исследователя, создавшего методику GAN в 2014 году.

Всего в рамках арт-проекта Obvious было создано 11 работ. Одну из картин серии — портрет "Графа Белами" — ранее в этом году купил парижский коллекционер Николя Логеро-Лассер за $12 тысяч.