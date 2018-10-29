Швейцарская ABB, один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов и поставщик робототехнических систем, строит в Шанхае фабрику, на которой роботы будут воспроизводить себе подобных. Планируется, что высокотехнологичный "завод будущего" будет выпускать по 100 тысяч роботов в год.

Стоимость проекта оценивается в $150 миллионов, пишет Digital Trends. Представители компании описывают объект как "самую передовую, автоматизированную и гибкую робофабрику в мире". "Ультрасовременный центр, где роботы собирают других роботов", введут в эксплуатацию к концу 2020 года.

На площади около 7 тысяч км. м разместятся взаимосвязанные островки автоматизации. Как объяснили в ABB, эта система более эффективна, чем традиционные сборочные линии: она позволяет быстрее наращивать объемы производства, более гибко реагировать на спрос и подстраиваться к изменениям на рынке робототехники. Особенно в Китае — стране, в которой был продан каждый третий робот в 2017 году.

ABB внедрит на фабрике собственное программное обеспечение SafeMove2, позволяющее людям и роботизированным механизмам безопасно взаимодействовать друг с другом в рамках одного промышленного комплекса. Собирать "сородичей" будет двурукий промробот YuMi. В отличие от аналогов, его не нужно программировать. Чтобы научить робота новой задаче, человеку достаточно показать пример, перемещая манипулятор.

Ранее ABB показывала, как слаженно YuMi управляет двумя руками: он дирижировал симфоническим оркестром и мог продеть нитку в иголку.