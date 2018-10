Глава Telegram Павел Дуров раскритиковал российские СМИ за распространение сообщений о "несуществующей уязвимости" в настольной версии мессенджера. "С технической точки зрения утверждение заявившего об уязвимости сводится к следующему, — сказал он, — 'Eсли бы у меня был доступ к Вашему компьютеру, я бы смог прочитать Ваши сообщения'".

"Само по себе это утверждение очевидно, но его завуалированное описание позволяет запутать человека, далекого от технологий", — написал Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, из-за этого читатели могут не придать значения истинным угрозам, когда таковые будут обнаружены.

While it's somewhat difficult to sift through (write some capable python scripts?) – similar to the issue with Signal – @telegram stores your messages in an unencrypted SQLite database. At least I didn't have to go through the effort to find the key this time :)) pic.twitter.com/gTRpSKVQAM