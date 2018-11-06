Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила идентификации пользователей интернет-сервисов мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров) по номеру телефона, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Закон, сделавший такую идентификацию обязательной, вступил в силу 1 января 2018-го, однако из-за отсутствия соответствующих подзаконных актов его исполнение было невозможно.

Теперь процедуру прописали в постановлении правительства. Согласной ей, "организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями осуществляет идентификацию пользователей сервиса обмена мгновенными сообщениями путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи в соответствии с настоящими правилами на основании договора об идентификации, заключенного с оператором подвижной радиотелефонной связи".

То есть информацию о совпадении или несовпадении личности пользователя мессенджера и владельца использованного при регистрации в сервисе номера устанавливает администрация мессенджера при помощи оператора связи. Для этого интернет-сервис заключает с оператором договор об идентификации.

При осуществлении идентификации пользователя оператор обязан предоставить сведения о владельце номера администрации мессенджера в течение 20 минут. Если выяснится, что номер зарегистрирован на другого человека, или у сотового оператора данных об абоненте нет, либо он не предоставил их в указанный срок, правила запрещают интернет-сервису оказывать услуги такому пользователю.

Правила вступают в силу через 180 дней с даты подписания. После этого использовать мессенджеры смогут только те, на кого оформлен номер телефона — если, конечно, речь не идет о сервисе вроде Skype, где привязка к сотовому номеру не обязательна, или если пользователь не решит избежать идентификации, приобретя SIM-карту зарубежного оператора.