Более чем в миллиард евро — 83,2 млрд рублей — может обойтись российским сотовым операторам (а, в итоге, их клиентам), по подсчетам "Коммерсанта", новая инициатива Минкомсвязи. Ведомство предлагает обязать операторов выдавать новые SIM-карты с шифрованием, одобренным ФСБ.

SIM-карты всегда закупались операторами у зарубежных производителей, которые применяют в них собственные системы криптографической защиты. По словам анонимного собеседника издания, российские спецслужбы не могут быть уверены, что в случае необходимости им передадут ключи от этих систем. При этом источник утверждает, что аналогичных отечественных систем криптозащиты пока не существует.

Согласно проекту закона, который Минкомсвязи 3 августа направило в Минюст, но 15-го числа получило назад для доработки, операторы будут обязаны обновить сетевое оборудование и начать выдавать абонентам новые "симки". Идентифицировать абонентов операторам придется при помощи шифрования, сертифицированного ФСБ.

Хотя в обсуждении проекта, по данным издания, участвовали представители МТС, "Билайна", "МегаФона" и "Ростелекома", его внедрение в нынешнем виде вряд ли пройдет гладко. Например, в МТС отметили, что признание SIM-карт средствами криптозащиты будет означать необходимость их замены каждые 15 месяцев — таков закон.

По подсчетам Минкомсвязи, операторам потребуется для реализации нового, разработанного в рамках "пакета Яровой", закона приобрести 80 единиц нового оборудования общей стоимостью 256 млн рублей. Однако по подсчетам "Коммерсанта", в целом затраты на 260 млн российских абонентов могут составить 83,2 млрд рублей.