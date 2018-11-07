На заводе компании Samsung в Калужской области стартовала сборка самых технологически продвинутых телевизоров южнокорейской компании. Под Калугой собирают для российского рынка телевизоры QLED Q900R 8K с экранами с технологией квантовых точек с двумя диагоналями — 75 и 85 дюймов. Купить в магазинах их можно будет в конце месяца, а предварительные заказы принимаются на официальном сайте Samsung до 20 ноября.

Напомним, о планах стать первым в мире поставщиком 8K-телевизоров для массового рынка Samsung объявила на выставке IFA в Берлине в конце августа. На экране такого телевизора отображается в 16 раз больше точек, чем на обычном телевизоре с разрешением FullHD. Кроме того, новинка Samsung может похвастаться рекордной яркостью — 4000 нит против 1700 нит у предыдущих 4K-моделей серии Q9 — и поддержкой расширенного цветового диапазона (HDR).

Поскольку общедоступного контента, созданного в 8K, в настоящее время нет, новинка использует основанные на нейросетях алгоритмы для программного повышения разрешения картинки, исходно снятой в FullHD или 4K. При этом источником изображения может служить что угодно — приставка цифрового ТВ, игровая консоль или смартфон.

Вместо широко используемой другими производителями (и самой Samsung — в смартфонах и планшетах) технологии органических светодиодов OLED в новинках применяются жидкокристаллические матрицы с "квантовыми точками". Это полупроводниковые нанокристаллы размером в несколько десятков атомов, которые светятся, когда подвергаются воздействию тока или света. Они излучают различные цвета в зависимости от размера и материала, из которого они изготовлены.

Использование квантовых точек в LCD-дисплеях позволяет улучшить цветопередачу и контраст изображения, приблизив его к OLED-экранам и отказавшись при этом от дополнительных белых светодиодов подсветки (в схеме RGBW) и цветофильтров. По сути квантовые точки “конвертируют” голубое свечение светодиодов в другие первичные цвета, таким образом формируя изображение.

Именно эти светящиеся определенным цветом микроскопические кристаллы делают возможным отображение на телевизорах HDR-контента — изображений и видео с широким динамическим диапазоном, в которых детали и цветовые переходы можно рассмотреть как на очень темных, так и на очень светлых участках.

75-дюймовая модель Samsung QLED Q900R 8K по цене сопоставима с новым автомобилем B-класса — 699 990 рублей. 85-дюймовая в два с лишним раза дороже — 1 499 990 рублей. Ранее продажи линейки Q900R стартовали в Южной Корее, США и странах Европы.