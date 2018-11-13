Разработанная Google виртуальная клавиатура Gboard вскоре заметно поумнеет. Приложение сможет, основываясь на анализе переписки, рекомендовать для отправки собеседнику "гифки", стикеры или эмодзи.

Рекомендации появятся у пользователей во всех странах, но будут доступны лишь в случае использования в переписке английского языка. Поддержка других языков будет реализована позднее.

Предлагать тот или иной контент Gboard будет при помощи машинного обучения, анализируя переписку прямо на устройстве — данные никуда отправляться не будут. При вводе текста, если у клавиатуры возникнут предложения, на экране появится кнопка "GIF". Например, при вводе текста "Я хочу спать" приложение может порекомендовать соответствующее "сонное" эмодзи, а слова "Доброе утро!" предложить заменить стикером с изображением вкусного завтрака.

Google сообщила о грядущем нововведении в Gboard для Android, не упоминая при этом iOS, для которой приложение также есть.