На Android-устройствах вышла бесплатная программа Sticker Studio, позволяющая создавать и обмениваться в WhatsApp собственными стикерами. Генерируются "наклейки" очень легко: нужно импортировать в приложение фотографию (либо сделать снимок на камеру) и вырезать со сцены объект, просто обведя его пальцем.

Sticker Studio разрешает создавать до 10 коллекций стикеров до 30 штук в каждой. Чтобы изображение можно было отправить в мессенджер, нужно создать хотя бы три "наклейки".

Новинка доступна для бесплатной загрузки из магазина Google Play. Как говорит создатель Sticker Studio Свен ван дер Зи, разработка приложения еще не завершена: у пользователей пока нет возможности менять размер стикеров и накладывать фильтры. Эти функции будут добавлены в будущем, пообещал он.

В WhatsApp официальная поддержка "наклеек" была реализована всего месяц назад. В компании сочли, что стикеры позволяют полнее выразить свои эмоции тем, кому для этого не хватает уже доступных в мессенджере "гифок" от сервиса Giphy или штатных эмодзи.

Для отправки стикера в строке создания сообщения служит новая кнопка. Нажав ее, можно выбрать наклейку или добавить в свою коллекцию новый набор.