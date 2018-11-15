Японская Sharp анонсировала Aquos R2 Compact — первый на рынке смартфон на Android, оснащаемый сразу двумя "челками". Первый вырез каплевидной формы сделан в верхней части экрана, второй — у "подбородка". Окружает их 5,2-дюймовая ЖК-панель (2280x1080 пикселей), изготовленная по технологии IGZO.

В "брови" спрятана фронтальная камера, в нижней "челке" — сканер отпечатков пальцев. Он же выступает еще и как сенсорная панель, позволяя прокручивать экран в разные стороны.

Комплектуется Aquos R2 Compact процессором Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра 2,6 ГГц + еще четыре 1,7 ГГц) с 4 гигабайтами оперативной памяти, 22,6-мегапиксельной основной камерой (широкоугольный объектив 90°), флеш-памятью на 64 ГБ и батареей объемом 2500 мАч. Работает новинка на последней версии Android — 9 Pie, сказано на сайте Sharp. Также она обладает 3,5-мм аудиовходом для наушников и поддерживает подключение microSD-карт объемом до 512 ГБ.

В Японии устройству можно будет купить у местного оператора SoftBank. Продавать его начнут в следующем году. Выйдет ли Aquos R2 Compact на международном рынке, не уточняется.

Операционная система Android 9 Pie разрешает смартфонам иметь до двух "челок" — причем у одной стороны экрана может быть только один. В Google стремятся сделать так, чтобы программы везде выглядели одинаково, вне зависимости от используемого устройства, поэтому, в соответствии с правилами, вырез может находиться только в верхней либо в нижней части экрана: размещать её по бокам нельзя.

Тем не менее, никто не мешает производителям выпускать модели с тремя и более "челками", располагать их как угодно и адаптировать интерфейс Android по своему усмотрению. Видимо, так и сделали в Sharp, установив поверх ОС Google собственную оболочку.