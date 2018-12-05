Российская компания INOI выпустила "самый доступный смартфон в России на операционной системе Android 8 Go". Купить новинку можно за 1990 рублей, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Спецификации INOI 1 Lite самые базовые: модель располагает 4-ядерным процессором MediaTek, 512 мегабайт оперативной памяти, флеш-памятью на 4 ГБ (за счет microSD-карты можно увеличить на 32 ГБ). Разрешение основной камеры (со вспышкой) — 2 мегапикселя, "фронталка" отсутствует. Емкость батареи — 1300 мАч. Весит аппарат 109,2 грамма.

Заявлена поддержка двух SIM-карт, 3G-сетей, Bluetooth 4.0 и Wi-Fi (802.11b/g/n). Разрешение 4-дюймового экрана с TN-матрицей — 854х480 пикселей. Работает INOI 1 Lite на "чистом" Android 8 Go (за исключением предустановленного сервисного приложения INOI). Новинка доступна в черной и золотистой расцветках.

В ноябре была представлена модель INOI 5X с вырезом в верхней части экрана — в духе "айфона". Заявлена новинка как первый в России "челочный" смартфон с ценником до 7000 рублей. Эту модель начнут продавать до конца месяца.