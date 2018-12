Этот бюджетный смартфон от известного бренда, выпущенный в рамках программы Android One, может похвастаться эргономичным дизайном стеклянного корпуса, свежим процессором среднего класса, "безрамочным" экраном с просторной "челкой", двойной камерой с функциями ИИ, а также оперативным обновлением софта.

Нынешней осенью компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, объявила о старте продаж смартфона Nokia 5.1 Plus на российском рынке. Вообще говоря, под этим названием скрывается международная версия предназначенной для Китая модели Nokia X5, в которой легко обнаружить элементы дизайна от iPhone X (наш обзор здесь). Стоит отметить, что Nokia 5.1 Plus стал одним из самых доступных устройств с процессором MediaTek Helio P60 последнего поколения.

Обзор Nokia 5.1 Plus: технические характеристики

Модель: TA-1105

ОС: Android 8.1.0 Oreo (Android One)

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор MediaTek MT6771 (Helio P60), 4 ядра ARM Cortex-A73 (до 1,8 ГГц) + 4 ядра ARM Cortex-A53 (до 1,8 ГГц)

Графическая подсистема: ARM Mali-G72 MP3 (800 МГц)

Оперативная память: 3 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ, слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 400 ГБ)

Экран: емкостной, IPS-матрица, диагональ 5,86 дюйма, разрешение HD+ (1520х720 точек, 19:9), плотность пикселей на дюйм 287 ppi, защитное стекло 2.5D, олеофобное покрытие

Тыловой фото-модуль: основная камера — 13 МП, апертура f/2.0, фазовый автофокус, вспомогательная камера – 5 МП; светодиодная вспышка

Фронтальная камера: 8 МП, апертура f/2.2, фиксированный фокус, ЭФР 26 мм, угол обзора 80,4 градуса

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, USB-C для заряда/синхронизации (USB 2.0, USB-OTG), CTIA 3,5 мм для аудио-гарнитуры

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с)

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo, A-GPS

Радио: FM-тюнер

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-ионная, 3 060 мА*ч

Цвета: глянцевые — черный, белый, индиго

Габариты: 149,51х71,98х8,1 мм

Вес: 160 г

Обзор Nokia 5.1 Plus: дизайн, эргономика

В отличие от своего, судя хотя бы по размерам экрана (5,86 дюйма против 5,5 дюйма), "младшего брата" – Nokia 5.1, алюминиевый сплав 6000 серии в новинке заменили на стекло с блестящим пластиковым кантом по периметру. Так что внешность смартфона с "плюсом" получилась гламурно-глянцевой. Кстати, за счет тонких рамок, по отношению площадей экрана к лицевой поверхности, впереди (примерно на 6%) оказался Nokia 5.1 Plus.

Буквально зеркальный корпус дополняет металлическая обводка тылового фото-модуля. Выбранная пропорция сторон (19:9) экрана "вытягивает" 5,86-дюймовую матрицу вверх, а "стекающее" с двух сторон стекло с эффектом 2.5D не впивается ладонь.

При габаритных размерах 149,51x71,98x8,1 мм весит Nokia 5.1 Plus примерно 160 г. Для корпуса предусмотрено три варианта окраса – черный, белый и индиго, причем все расцветки глянцевые. На стеклянной поверхности довольно охотно собираются отпечатки пальцев, меньше всего заметные на светлом фоне.

Как уже отмечалось, лицевая панель Nokia 5.1 Plus покрыта защитным 2.5D-стеклом.

На несоразмерно большой "челке" экрана места хватило бы еще и элементам для 3D-распознавания лица, но поместили здесь только небольшую решетку "разговорного" динамика, фронтальную камеру, а также датчики освещенности и приближения.

Сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Последние приложения" (пиктограммы "треугольник", "круг" и "квадрат"), в Nokia 5.1 Plus выполнили наэкранными, а "подбородок" под дисплеем занят логотипом Nokia.

На правое ребро корпуса вынесли тонкую кнопку питания/блокировки и качельку регулировки громкости, которые наощупь можно отличить только по длине.

Левое ребро отвели для закрытого слота, где одно место в лотке предназначено для первого модуля идентификации абонента (формат nanoSIM), а другое занимает, либо карта расширения памяти microSD, либо вторая nanoSIM.

Вокруг разъема USB Type-C (USB 2.0) на нижнем торце собрали декоративную решетку "мультимедийного" динамика и отверстие для "разговорного" микрофона.

Отверстию под второй микрофон и 3,5-мм коннектору для аудио-гарнитуры достался верхний торец.

Стеклянная задняя панель украшена еще одним логотипом Nokia.

В верхней ее части поместили вертикально расположенные объективы основной и вспомогательной камер, а также светодиодную вспышку. Чуть ниже тылового фото-модуля нашлось место для круглой площадки дактилоскопического сканера.

Из надписей в нижней части глянцевой панели можно узнать, что данная модель разработана финской компанией HMD Global, а изготовлена в Китае. При этом, смартфон выпущен в рамках программы Android One.

Стеклянный корпус Nokia 5.1 Plus хотя и эргономичный, но предсказуемо скользкий, при этом, о покупке силиконового клип-кейса или хотя бы пластикового бампера придется позаботиться самостоятельно.

Обзор Nokia 5.1 Plus: экран

Это уже не первый аппарат под брендом Nokia, примеривший на себя дисплей с "нестандартным" соотношением сторон, правда, теперь с пропорцией 19:9. "Безрамочный" 5,86-дюймовый экран получил разрешение HD+ (1520х720 точек), при этом, плотность пикселей на дюйм не достигает заветной "ретины" (300 dpi) и составляет примерно 287 ppi. Используемая IPS-матрица характеризируется широкими углами обзора и неплохой цветопередачей. Что же касается яркости, то ее максимальный уровень показался не слишком высоким.

Уровень подсветки можно настраивать вручную, либо автоматически (опция "Адаптивная регулировка"). Программа MultiTouch Tester распознала до десяти одновременных нажатий на емкостном экране. "Ночной режим", включаемый по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. При этом, интенсивность синего фильтра регулируется самостоятельно. В настройках предлагается активировать включение подсветки экрана двойным тапом. На защитное стекло с эффектом 2.5D нанесено олеофобное покрытие.

Обзор Nokia 5.1 Plus: камеры

Тыловой фото-модуль со светодиодной вспышкой включает две камеры — основную и вспомогательную. Основная получила 13-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0 и фазовым автофокусом, а вспомогательная довольствуется 5-мегапиксельным датчиком. Максимальное разрешение снимков составляет 4160х3120 точек (13 МП) при соотношении сторон кадра 4:3.

Фронтальную камеру оснастили 8-мегапиксельным сенсором c апертурой f/2.2, причем, фокус у нее фиксированный, а максимальное разрешение для "классической" пропорции сторон 4:3 здесь уже 3264х2448 точек (8 МП).

Функции ИИ никак не проявляют себя для определения сцен, но, как утверждают в компании, помогают получить эффект глубины изображения, добиться мягкого размытия фона и пользоваться функцией портретного освещения. ИИ-функции применяются также для улучшения качества снимков, сделанных на селфи-камеру.

Основная камера умеет снимать в Full HD-качестве (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Фронтальную же ограничили HD-разрешением (1280х720@30 fps, 16:9). В настройках предусмотрены фиксированные режимы ускоренной (1920х1080 точек) и замедленной (1280х720 точек) съемки. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук).

Интерфейс приложения "Камера" остался столько же лаконичным и простым, как и, например, в Nokia 3.1 (наш обзор здесь), разумеется, с некоторыми изменениями. Так, режимы дуэта тыловых камер пополнились "Живым боке" (с ручной регулировкой размытия). C основного экрана можно активировать режим Auto HDR/HDR, определиться со вспышкой, перейти к настройкам или сменить камеру. Кроме того, здесь предлагается включить или отключить ретушь, дополнить снимок элементами дополненной реальности, установить таймер, выбрать режим двухсторонней съемки (включая "картинку в картинке) или же воспользоваться распознаванием изображений с помощью Google Lens.

При этом, в режиме "Фото" прямо на видоискателе легко отрегулировать яркость картинки.

Свои навыки в мобильной фотографии легко проявить в режиме "Вручную", выбирая ступень и метод оценки экспозиции, а также пресеты для баланса белого и фокусировки. Двойное нажатие кнопки включения/блокировки позволяет быстро открыть приложение "Камера". Помимо специальной пиктограммы на видоискателе, для спуска затвора предназначена также качелька регулировки громкости.

Довольно неплохо для своего класса смартфон справился с ночной съемкой. Правда, даже днем камеры показались какими-то неторопливыми (с большим временным интервалом между двумя последовательными кадрами). Примеры фото можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Nokia 5.1 Plus: звук

Громкий "мультимедийный" динамик звучит довольно неплохо, особенно учитывая бюджетную категорию смартфона. А вот дополнительных средств для улучшения звука, например, эквалайзера, в настройках не предусмотрено. В качестве штатного музыкального плеера на первых порах предлагается использовать "Play Музыку". Для встроенного в смартфон FM-тюнера в качестве антенны потребуется проводная гарнитура (входит в комплект). К счастью, 3.5-мм коннектор у смартфона имеется.

При сопряжении с беспроводными наушниками, например, Ausdom M05 (наш обзор здесь), по Bluetooth может поддерживаться передача аудио высокого качества – HD Audio (кодек AAC вместо SBC).

Обзор Nokia 5.1 Plus: начинка, производительность

"Под капотом" у Nokia 5.1 Plus поместили новый чипсет MediaTek MT6771 (Helio P60), выполненный с соблюдением проектных норм 12 нм (фабрика TSMC). В нем используется архитектура big.LITTLE, где восемь вычислительных ядер, разбитых на квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53, работают с тактовой частотой до 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает выделенный ускоритель с тремя исполнительными блоками ARM Mali-G72 MP3 (800 МГц), поддерживающий максимальное разрешение 2400х1080 точек (20:9). Технология NeuroPilot AI заботится об ускорении операций, связанных с ИИ, а CorePilot 4.0 оптимизирует энергопотребление. Кстати, новинку назвали самой энергоэффективной системой в существующей линейке Helio P. Так, при росте производительности на 70% Helio P60 оказался на 12% экономнее, чем Helio P23. На кристалле обеспечивается поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, FM-тюнера, GPS/ГЛОНАСС/BDS, Dual 4G VoLTE и т.д. Базовую конфигурацию Nokia 5.1 Plus дополняют 3 ГБ (из восьми возможных) 2-канальной оперативной памяти LPDDR4Х@1800 МГц.

На этапе оценки быстродействия Nokia 5.1 Plus приготовил небольшой сюрприз. Свежие версии бенчмарков AnTuTu и 3DMark из Google Play просто отказались устанавливаться на тестируемую модель, а приложение GeekBench 4 при запуске сослалось на отсутствие интернет-соединения. Пришлось воспользоваться более ранними версиями бенчмарков, но GeekBench 4 и в этом случае продолжал настаивать на своем.

Тестирование Nokia 5.1 Plus. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Nokia 5.1 Plus. Результаты в бенчмарке AndroBench 5

Тестирование Nokia 5.1 Plus. Результаты в бенчмарке 3DMark

Судя по количеству "виртуальных попугаев", производительность Nokia 5.1 Plus оценивается вдвое выше, по сравнению, например, с Nokia 3.1. Но в целом, результат, конечно, предсказуемо средний.

В Nokia 5.1 Plus установлено 32 ГБ встроенной памяти, при этом, хранилище можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 400 ГБ (реально 256 ГБ). Для нее предусмотрено место в комбинированном слоте, на которое также претендует второй модуль идентификации абонента (формата nanoSIM). Поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к аппарату USB-флэшки.

При одновременной установке двух модулей идентификации абонента они работают попеременно в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). В сетях 4G поддерживается категория мобильного терминала Cat.4 (150/50 Мбит/с). В набор беспроводных коммуникаций также входят Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2. А вот NFC, по доброй китайской традиции, в смартфоне отсутствует. Это несколько странно, поскольку данный интерфейс есть в младшей модели семейства — Nokia 3.1.

Для определения местоположения и навигации можно воспользоваться спутниковыми системами GPS, ГЛОНАСС и BDS. Доступен также режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS).

Обзор Nokia 5.1 Plus: автономность

Емкость несъемного аккумулятора, установленного в Nokia 5.1 Plus, составляет 3 060 мА*ч, лишь немногим больше, чем в модели Nokia 5.1 (2 970 мА*ч). Быстрой зарядки в новинке не предусмотрено, так что пополнять батарею придется с помощью обычного адаптера (5 В/2 А). Набор из видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение чуть менее 7,5 часов.

Чтобы увеличить автономность смартфона, можно также активировать автоматический переход в режим энергосбережения при соответствующем уровне заряда аккумулятора (5% или 15%). Кроме того, не стоит злоупотреблять большим тайм-аутом экрана. Диспетчер действий в фоновом режиме позволяет изменять время работы от батареи, добавляя или удаляя приложения из "черного" списка.

Обзор Nokia 5.1 Plus: особенности программного обеспечения

Как и, например, Nokia 3.1, попавший в программу Android One, новый смартфон прямо "из коробки" также работает на стоковой версии операционной системы Android 8.1.0 (Oreo). Предполагается, что регулярные обновления ОС в течение двух лет обеспечат должную безопасность и защищенность. Кроме того, как заявляют в HMD Global, аппарат будет обновлен до Android 9.0 (Pie).

Наиболее интересной опцией в настройках главного экрана является, пожалуй, возможность изменения формы значков на экране. Заметим, что "загадочный" сквиркл – это частный случай суперэллипса (кривой Ламе), выглядящего как квадрат со скругленными углами.

Для разблокировки смартфона с помощью дактилоскопического сканера предлагается зарегистрировать до пяти отпечатков пальцев.

В разделе Smart Lock, помимо прочего, нашлась опция для настройки распознавания лица. При хорошем освещении регистрация проходит даже в очках. Главное, вписать свой упитанный анфас в предлагаемый круг. Впрочем, уповать на существенное повышение безопасности, используя распознавание лица, также не приходится. Это просто удобный способ разблокировки смартфона.

Одной из полезных возможностей актуальной версии Android является деление экрана между двумя приложениями. А вот с помощью System UI Tuner можно частично настроить интерфейс Android. Чтобы получить к этой функции доступ, следует вызвать шторку уведомлений и сделать тап с удержанием (несколько секунд) на пиктограмме ("зубчатое" колесико) настроек.

В разделе "Жесты" предлагается воспользоваться опциями для управления смартфоном, включая, в том числе, отклонение вызова, снижение громкости, быстрый доступ к камере и т.п.

Обзор Nokia 5.1 Plus: покупка, выводы

Смартфон Nokia 5.1 Plus, скорее всего, найдет поклонников не только среди фанатов известной торговой марки. Так, его несомненным плюсом стал "безрамочный" экран с соотношением сторон 18:9, во многом определивший эргономичный дизайн стеклянного корпуса. В числе других достоинств новинки надо отметить неплохую для среднего класса производительность и камеры с функциями ИИ. Не стоит также забывать о преимуществах оперативного обновления софта, которые гарантирует программа Android One.

К недостаткам, в первую очередь, следует отнести отсутствие интерфейса NFC, некую "задумчивость" камер при последовательной съемке, а также альтернативную установку второй nanoSIM-карты и карты расширения памяти

На момент тестирования в крупных розничных сетях за Nokia 5.1 Plus просили 14 990 рублей. За такие же деньги можно было купить, например, 5,99-дюймовый Xiaomi Redmi Note 5 (наш обзор здесь), выполненный в металлическом корпусе. У соперника и процессор мощнее, и автономность лучше, и разрешение экрана выше, и камеры интересней, вдобавок имеется еще ИК-порт. Впрочем, как и у "визави", у Xiaomi Redmi Note 5 отсутствует интерфейс NFC. К тому же, в отличие от Nokia 5.1 Plus, он не может похвастаться участием в программе Android One, да и выглядит устройство HMD Global заметно "дороже".

Итоги обзора Nokia 5.1 Plus

Плюсы:

Эргономичный и стильный дизайн

"Безрамочный" экран

Неплохая для среднего класса производительность

Двойная тыловая камера с функциями ИИ

Оперативное обновление софта, благодаря Android One

Минусы:

Нет интерфейса NFC

"Задумчивость" камеры при последовательной съемке

Альтернативная установка второй nanoSIM-карты или карты расширения памяти