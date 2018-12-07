У "Яндекс.Навигатора" появилась функция оплаты заправки. Водители могут построить маршрут до ближайшей АЗС, выбрать номер колонки, тип топлива и его количество и расплатиться за него, не выходя из автомобиля. При оплате через приложение комиссия не взимается: бензин будет стоить столько же, сколько и на кассе.

Деньги за топливо списывается в подключенной к "Навигатору" банковской карты. По словам руководителя геосервисов "Яндекса" Романа Чернина, в дальнейшем пользователи смогут расплачиваться и за другие услуги на АЗС, например за кофе.

Пока новая функция доступна только на Android-устройствах, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе "Яндекса". Вскоре она появится на iOS.

"К 'Навигатору' подключено более тысячи заправок сетей ЕКА, 'Нефтьмагистраль', Петербургская топливная компания, 'Радуга и партнёры' и других региональных сетей в городах-миллионниках, — сказали в "Яндексе". — Скоро заправку можно будет оплатить на АЗС 'Татнефти' и Shell".

У "Яндекса" уже есть отдельное приложение для оплаты топлива — "Яндекс.Заправки", вышедшее в ноябре прошлого года. Закрывать его компания не планирует.