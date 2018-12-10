"Ростелеком" и Центробанк совместно подготовили концепцию цифрового профиля — сервиса, позволяющего хранить в единой базе данных электронные версии всех важных документов гражданина, и при необходимости безопасным образом предоставлять доступ к ним и другим сведениям государственным организациям и частным компаниям.

Как пояснили "Ведомостям" в ЦБ, цифровой профиль поможет сэкономить время, например, при оформлении кредита: банк сможет сделать запрос к профилю на необходимые данные, после чего человеку придет запрос от системы, чтобы он разрешил или запретил их использование. Система предусматривает, что свое согласие на использование даннных можно будет в любой момент отозвать.

Представитель ЦБ считает, что внедрение цифровых профилей существенно снизит операционные расходы бизнеса, а граждане получат услугу быстрее и дешевле.

По данным "Коммерсанта", разработанную концепцию цифрового профиля аппарат правительства уже направил на согласование в Минкомсвязи. Планируется, что к марту 2019-го года будет разработан прототип цифрового профиля, а в эксплуатацию его введут до конца 2019-го.

"Ростелеком" указан главным разработчиком концепции цифрового профиля, в рамках создания которого предусмотрено привлечение 3,091 млрд рублей внебюджетных инвестиций до 2021 года, уточнил в интервью "Коммерсанту" директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.