Ученые Вашингтонского университета разработали переносную компьютерную систему в виде крошечного "рюкзака", которую можно закрепить на спинке шмеля и использовать для сбора данных о состоянии местности. Конструкция получилась очень легкой — всего 102 миллиграмма. Взрослое насекомое, для сравнения, весит в 2–6 раз больше.

Система Living IoT представляет собой мини-пластинку с датчиками и батареей, заряда которой хватает на семь часов непрерывной работы. "Мы решили использовать шмелей, поскольку они достаточно крупные, чтобы переносить крошечный аккумулятор, питающий нашу систему, и каждую ночь возвращаются в улей, что позволяет перезаряжать его беспроводным способом", — говорит руководитель группы Шьям Голлакотта.

Местоположение шмелей-киборгов может быть определено на расстоянии до 80 метров от ближайшей антенны. Собираемая насекомыми информация записывается в память "рюкзака" (он может хранить до 30 килобайт данных), а в конце дня — считывается методом обратного рассеяния, пишет TechCrunch.

Как говорит Голакотта, Living IoT была придумана как дешевая альтернатива механическим дронам, требующим более частой перезарядки. "Кибершмели" могут быть полезны для мониторинга сельскохозяйственных земель. Например, их можно использовать для наблюдения за состоянием полей и посевов, для отслеживания уровня влажности, температуры и интенсивности освещения, для определения признаков гниения растений и цветов. Сегодня многое из этого делается вручную.