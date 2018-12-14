Компания SplashData, специализирующаяся в области защиты данных, составила список 100 самых слабых паролей 2018 года. Первенство — уже пятый год кряду — вновь осталось за комбинацией цифр "123456" (1-е место) и словом "password" ("пароль"), занявшим вторую строчку.

Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald ("Дональд"), оказавшийся сразу на 23-м месте. Один из самых неудачных паролей года расположился рядом с двумя другими новичками: "aa123456" и "password1".

Как говорит глава SplashData Морган Слейн, пользователи не учатся на ошибках других, продолжая подвергать себя риску. Несмотря на громкие утечки, получившие широкую огласку в СМИ (например, недавнюю кибератаку на сеть отелей Marriott), люди продолжают использовать в качестве кодовой фразы простые, легкозапоминаемые цифро-буквенные комбинации или имена знаменитостей (например, президента США Дональда Трампа), чего никогда не следует делать.

Первая десятка антирейтинга выглядит так:

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

Эксперты призывают быть внимательнее и не использовать один и тот же пароль от почты, интернет-банка и других онлайн-сервисов. Защищенный пароль должен содержать не менее восьми символов, включать цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре, а также специальные символы (например, подчеркивания, доллара или процента). Сгенерировать надежную комбинацию помогут менеджеры паролей, такие как 1Password, LastPass или Dashlane.

Еще один способ обезопасить свой аккаунт — подключить двухфакторную авторизацию, которая подразумевает ввод PIN-кода, приходящего в виде СМС на телефон.