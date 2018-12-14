Тайваньский производитель электроники ASUS объявил об уходе в отставку генерального директора Джерри Шена. Этот шаг станет частью "всеобъемлющей корпоративной трансформации": сменится и структура управления компанией, и ее стратегия на рынке мобильных устройств.

Обязанности генерального директора разделят между двумя руководителями, а рынок смартфонов попробуют завоевать устройствами, нацеленными на геймеров и продвинутых пользователей. То есть, скорее всего, среднебюджетных аппаратов в ассортименте станет меньше, а устройств вроде ROG Phone или топовых Zenfone — больше.

Джерри Шен руководил ASUS 11 лет. Под его началом компания выпускала линейку фаблетов PadPhone, портативные ПК 2-в-1 Transformer, серию ультрабуков ZenBook и смартфоны Zenfone. Ранее Шен принял активное участие в создании устройства Eee PC, положившего начало во второй половине 2000-х целой категории мини-ноутбуков — "нетбуков".

Шен сообщил Engadget, что возглавит стартап iFast, предлагающий бизнесу решений в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта. При этом ASUS является крупным инвестором стартапа, ей принадлежит 30% акций.

Обязанности генерального директора ASUS после ухода Шена с 1 января 2019 года поделят С.И. Сю (руководит направлением ПК) и Самсон Ху (глобальный руководитель по обслуживанию клиентов).