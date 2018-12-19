Компания Lenovo анонсировала безрамочный смартфон Z5 Pro GT в форм-факторе слайдера. Показанная в Пекине новинка комплектуется последним чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, модулем оперативной памяти до 12 гигабайт и накопителем до 512 ГБ.

От предшественника, Z5 Pro, новая модель отличается ярко-красным металлическим ободком по периметру экрана и отделкой задней панели из углеродного волокна. Аппарат одним из первых на рынке получил флагманский процессор Qualcomm и первый — 12 ГБ "оперативки".

Z5 Pro GT

В остальном GT-версия идентична Z5 Pro: 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей (2340х1080 пикселей), двойные основная (16 + 24 мп) и фронтальная камеры (16 + 8 мп), батарея на 3350 мАч, NFC-чип для совершения бесконтактных платежей, два слота для "наносимок", 3,5-мм аудиовход для наушников. Как пишет Engadget, разговорный динамик расположен между двумя "фронталками", поэтому экран понадобится сдвигать вниз каждый раз, когда вы захотите сделать звонок.

Z5s

В продажу Z5 Pro GT поступит 24 января следующего года. За модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти просят 2698 юаней ($390), за топовую версию с 12/512 ГБ — 4398 юаней, или около $640.

Вместе с Z5 Pro GT был показан его удешевленный вариант Z5s. Главные отличия: 6,3-дюймовая (1080р) ЖК-панель вместо OLED, сканер отпечатков пальцев на задней панели и меньшая по размеру "челка" каплевидной формы. Основу этой модели составляет чипсет среднего уровня Snapdragon 710, 6 ГБ "оперативки" и накопитель объемом до 128 ГБ. В Китае Z5s уже доступен по предзаказу: аппарат с 4/64 ГБ памяти обойдется в 1398 юаней, или примерно $200.