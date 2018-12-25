Китайские производители смартфонов ожесточенно конкурируют в секторе бюджетных устройств, от чего выигрывают потребители. Xiaomi анонсировала накануне смартфон Mi Play, в комплекте с которым поставляется SIM-карта с предоплаченным интернетом (из расчета 10 гигабайт в месяц) на целый год.

Xiaomi Mi Play представляет собой бюджетник, учитывающий все современные тренды в дизайне, и (насколько позволяет цена) "железе". Есть три варианта цвета: черный и градиентные синий и розовый. Тыловая камера сдвоенная (сенсоры 12 и 2 мегапикселя), а вырез в высоком экране под фронтальную камеру (8 МП) каплевидный и почти не занимает места. Аппарат не получил интерфейс NFC, однако оснащается сканером отпечатков пальцев.

Смартфон обладает габаритами, примерно соответствующими iPhone X (147,76 x 71,89 x 7,8 мм), и 5,8-дюймовым экраном с IPS-матрицей разрешением 1080 x 2280 (FullHD+). Построен аппарат на новом бюджетном чипе MediaTek Helio P35: это восьмиядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 2,3 ГГц, и графикой IMG PowerVR GE8320.

По данным GizmoChina, устройство получило 86352 балла в тестировании AnTuTu — это больше, чем демонстрируют аппараты на другом популярном бюджетном чипсете, Qualcomm Snapdragon 625, но более новый Snapdragon 636 все же производительнее. Helio P35 выпускается по 12-нм техпроцессу, что в теории делает его экономичнее бюджеnных 14-нанометровых чипов Qualcomm.

Оперативной памяти у новинки Xiaomi 4 гигабайта, встроенной — 64, при этом поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 256 ГБ. Смартфон оснащен Bluetooth версии 4.2, двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac и аккумулятором на 3000, который подзаряжается через разъем USB-C.

В Китае продажи Mi Play стартовали сегодня по цене 1099 юаней (примерно 11 000 рублей). О планах выпустить аппарат на других рынках в Xiaomi пока не сообщают.