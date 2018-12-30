Порог входа в сферу 3D-печати, которая из-за дороговизны ранее была доступна только крупным промышленным компаниям, существенно снизился за последние годы. Технология дала жизнь самых разным проектам: уникальным позолоченным скульптурам популярных сайтов, самой маленькой в мире дрели, "распечатанным" тканям человеческого организма и даже целым зданиям. Какие удивительные вещи вышли из-под 3D-принтера в этом году, вспомнили Вести.Hi-tech.

Стальной мост в Амстердаме

Голландская компания MX3D завершила сооружение пешеходного моста, который в следующем году проложат через один из каналов Амстердама. На реализацию проекта ушло более четырех лет. Первоначально инженеры-печатники хотели применить собственную уникальную технологию "3D-рисовки" прямо в воздухе, чтобы объект мог быть возведен прямо над водой.

Но эта идея — по причинам сложностей в логистике и заботы об окружающей среде — была забракована. В результате 12-метровую стальную конструкцию создали в одном из цехов MX3D. Как происходил этот процесс, показано на видео:

Жилые дома

В марте американский стартап Icon и благотворительная организация New Story анонсировали способ 3D-печати домов, призванный в очень сжатые сроки обеспечить дешевым жильем малоимущие семьи из развивающихся стран. Технологии, заявляли в компании, понадобится меньше суток, чтобы возвести 1-этажный дом площадью 60–80 кв. м.

Применяя бетонный раствор, сначала 3D-принтер печатает стены, которые со временем затвердевают, сохраняя форму. Затем строители, уже вручную, устанавливают окна, деревянную крышу, сантехнику и электропроводку.

Стоимость одного такого жилища оценивается в $10 тысяч (чуть меньше 700 тысяч рублей). В дальнейшем цену планируется снизить до $4 тысяч. Первый напечатанный на 3D-принтере дом Icon соорудила в американском городе Остин (штат Техас). В будущем фирма намерена возвести целый жилой квартал из 100 типовых домов в Сальвадоре — самой плотнонаселенной стране в Центральной Америке.

Миллионная деталь BMW

Технологии 3D-печати давно взяли на вооружение аэрокосмические компании и автоконцерны: промышленное оборудование способно печатать компоненты пластиком, смолой и даже прозрачным расплавленным стеклом. В NASA, например, создавали части сверхтяжелой ракеты-носителя не из полимеров, а металлического порошка (из нержавеющей стали, с горячей обработкой, алюминия, титана и никеля), расплавляя его волоконным лазером мощностью 200 ватт.

А инженеры баварской BMW в прошлом месяце отчитались о производстве миллионной по счету автомобильной детали, изготовленной на 3D-принтере. "Юбилейной" стала направляющая оконного стекла для кабриолета BMW i8 Roadster. Компания печатает прототипы запчастей еще с 1990 года, но в производстве начала их использовать с 2010-го. По итогам 2018-го, оценивают в BMW, на 3D-принтерах HP будет напечатано свыше 200 тысяч металлических изделий.

Космический принтер NASA

В ноябре аэрокосмическое агентство NASA отправило на борт МКС Refabricator — устройство размером чуть больше микроволновки, сочетающее в себе функции 3D-принтера и перерабатывателя пластика. Вместо того чтобы запрашивать новый инструмент с Земли и ожидать доставки груза, космонавты могут отправить любые пластиковые отходы в утиль, которые будут расплавлены и преобразованы в полезные для миссии предметы и запчасти. Когда потребность в вещи отпадет, она вновь может быть переработана.

В космосе случаются чрезвычайные ситуации, так что новая технология может буквально спасать жизни. К примеру, в 1970 году астронавты с "Аполлона-13" были вынуждены, спасая свою жизнь, соорудить фильтр для углекислого газа из обычного полиэтиленового пакета и других подручных материалов. А вот 3D-принтер, скорее всего, помог бы им решить эту проблему за несколько минут.

"Умные" предметы повседневного пользования

В октябре команда исследователей Вашингтонского университета распечатала на 3D-принтере пластмассовые объекты, которые могут отсылать информацию о том, как с ними обращаются. Батарейки и другая электроника им не нужна: когда с такими предметами начинают взаимодействовать (например, когда откручивается крышка от бутылки), сигнал об этом отправляет встроенная антенна.

По мнению ученых, эти данные помогут лучше понять, как люди пользуются предметами в обиходе. Например, технология позволит определить, как часто пользователь открывал органайзер для таблеток, и напомнить ему через мобильное приложение принять лекарство.

Ранее эта же команда напечатала на 3D-принтере предметы, которые могут подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi без участия какой-либо электроники. К примеру, таким способом можно будет определить, заканчивается ли средство для мытья посуды, и автоматически заказать в онлайн-магазине новое.

Свадьба

В последние годы технология 3D-печати усовершенствовалась до такой степени, что пользователи в домашних условиях могут напечатать самые разные предметы какой угодно формы. Так поступила редактор Technology Review Эрин Уиник, распечатавшая на 3D-принтере вещи для собственной свадьбы: от фаты и украшений для торта из фигурок лего до номерков для столиков и букетов. На печать с двух домашних 3D-принтеров журналистка потратила более ста часов.

По словам Уиник, технология помогла ей неплохо сэкономить. Например, на более чем 200 светящихся в темноте букетов она потратила $75, тогда как средняя цена одного букета невесты в США — около $150.