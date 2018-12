Глава Tesla Илон Маск пообещал, что к следующему году заправки для электромобилей Supercharger появятся во всех странах Европы. "Да. Присутствие Supercharger в Европе дойдет до 100% к следующему году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", — написал он в твиттере.

В странах Африки электрозаправки, на которых можно зарядить электрокар Tesla до 80% примерно за 40 минут, начнут размещать в 2020-м, добавил Маск, отвечая на вопросы подписчиков. Судя по карте на сайте производителя, в России будет установлено пять зарядных станций, в Прибалтике — четыре, на Украине — две, но ни одной в Белоруссии.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ