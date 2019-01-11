Amazon работает над собственным сервисом для стриминга игр. По данным источников The Information, компания Джеффа Безоса активно ведет переговоры с издателями игр, которые будут доступны геймерам через новую платформу. Запущена служба будет не ранее 2020 года.

Новый сервис не только дополнит продуктовую линейку потокового медиа Amazon (хранилища фото, видео и музыки), но и сделает её прямым соперником Sony (PlayStation Now), Microsoft, Google, Nvidia и Electronic Arts, которые уже располагают или планируют к запуску стриминговую игровую платформу.

У Amazon уже имеется услуга стриминга игр, но её возможности ограничены, отмечает TechCrunch. В рамках Twitch Prime платные подписчики Prime могут каждый месяц получать бесплатные игры, а также внутриигровые бонусы. Однако основу этого предложения составляет Twitch — платформа для онлайн-трансляции игр, купленная Amazon в 2014 году.

Собственный, крупномасштабный сервис, предлагаемый потребителям напрямую, поставит компанию в прямую конкуренцию с приставочными игровыми платформами и другими крупными игроками, делающими ставку на потоковые медиасервисы. Помимо этого, Amazon сможет не только обратить внимание к новой стриминговой платформе подписчиков Prime (им доступна музыка Amazon Music, видео Amazon Prime Video, контент на телеприставке Fire TV), но и привлечь новых клиентов, интересующихся только играми.