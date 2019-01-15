Apple работает над тем, чтобы, вслед за планшетами iPad Pro, заменить порт Lightning на универсальный USB-C и в будущих моделях смартфонов. Кроме того, компания намерена выпустить новую версию плеера iPod touch — фактически, недорогой iPhone без функций телефона.

Об этом сообщает блог Macotakara, в послужном списке которого есть немало подтвердившихся впоследствии предсказаний о релизах компании, но присутствуют и ошибочные. Японское издание ссылается на источники в цепочке поставок Apple.

Новый iPod touch в 2019-м?

Какие именно изменения произойдут в новом iPod touch, Macotakara выяснить не удалось. Последняя модель плеера вышла в 2015-м и в версии с 32 ГБ встроенной памяти продается до сих пор, примерно за 200 долларов. Другие iPod, не использующие iOS — iPod shuffle и iPod nano — перестали выпускать в 2017-м.

Теоретически, новое недорогое iOS-устройство помогло бы компании заработать, увеличив число пользователей ее мобильной экосистемы — потенциальных подписчиков сервисов и покупателей приложений и игр. Это сегодня является для Apple, которая уже не в состоянии наращивать продажи смартфонов, основной стратегией развития бизнеса.

iPhone с разъемом "как у всех"

Что касается будущих iPhone, Macotakara пишет о "возможной" замене порта Lightning, используемого в смартфонах и планшетах Apple с осени 2012-го года, на постепенно становящийся универсальным отраслевым стандартом USB-C. В "профессиональных" планшетах замена уже произошла: USB-С вместо Lightning компания поставила в свои новейшие iPad Pro, выпущенные в конце 2018-го. С точки зрения рядового пользователя замена оказалась неоднозначной, о чем можно подробнее почитать в нашем обзоре планшета.

Слухи о том, что на USB-C перейдут и iPhone, появляются не впервые, однако конкретики в них пока было немного. Macotakara отмечает, что, по информации от работающих над интеграцией USB-C в iPhone инженеров, до стадии референсного дизайна (такого, который можно запускать в производство) дело пока не дошло. Так что, вероятно, iPhone 2019-го года выйдут осенью еще с портом Lightning, а "революция" состоится только в 2020-м.