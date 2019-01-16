Израильский стартап Wiliot представил на выставке National Retail Federation (NRF) инновационный телеметрический датчик, который способен передавать измеренные данные на расстояние до 3-х метров. Самое удивительное в том, что у передового чипа нет ни проводов, ни батарейки, а питается он за счет энергии, получаемой "из воздуха".

Крошечный модуль с ARM-процессором умеет "чувствовать" вес и температуру объектов и передавать эту информацию по зашифрованному каналу, пишет Futurism. Работает полупроводник от электромагнитной энергии, излучаемой Bluetooth, Wi-Fi и сотовыми сетями.

Интернет вещей — самая очевидная область применения датчика, толщина которого не превышает бумажный лист, а габариты — почтовую марку. "Повторное использование окружающего нас излучения для питания датчиков размером с наклейку открывает потребителям новые способы взаимодействия с продуктами, которые ранее были невообразимы, — сказал сооснователь и глава Wiliot Тал Тамир. — Продукты могут оповещать о своей температуре, когда их берут в руки или когда их нужно пополнить".

Например, приклеенная к пакету молока "умная" этикетка смогла бы уведомлять о необходимости пополнить запасы по мере истечения срока годности, а бирка на одежде — присылать на смартфон напоминания о стирке. Причем подзаряжать эти предметы никогда не придется. На NFR представители компании сообщили, что уже привлекли инвестиции в размере $30 миллионов от таких технологических гигантов, как Amazon и Samsung.