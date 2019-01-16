Японский отель Henn na, в котором обслуживанием постояльцев занимаются в основном роботы, уволил половину "машинного" персонала. Выяснилось, что сотрудники-роботы не справлялись с порученными ими обязанностями и создавали для людей больше проблем, чем помогали решать.

В результате администрация заведения решила наполовину сократить штат из 243 роботов, пишет The Wall Street Journal. В частности, уволена была робокукла Чури, которая устанавливалась в каждом номере. Автоматизированный сотрудник оказался неэффективным, поскольку не мог ответить даже на очень простые вопросы гостей (например, когда открывается тематический парк).

Два робота-консьержа у стойки регистрации тоже были сняты с эксплуатации. Динозавры оказались вовсе "неумными": велоцирапторы не могли рассказать о расписаниях авиарейсов или о ближайших туристических достопримечательностях, а людям приходилось выполнять всю работу за них, в том числе вручную делать ксерокопии паспортов.

Два уволенных робота-носильщика могли добраться только в 24 из 100 комнат отеля, причем в снег и дождь они работали с перебоями. Более того, машины часто застревали, пытаясь обойти друг друга.

Отель Henn na был открыт в 2015 году. За несколько лет роботы устарели, и администрация решила, что их проще отправить "на пенсию", чем закупать новые.