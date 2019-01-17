В прошлом году мобильные приложения по всему миру были загружены 194 миллиарда раз — на 35% больше, чем в 2016-м. Траты пользователей, связанные с покупками программ, увеличились на 75% — до $101 миллиарда. Об этом говорится в отчете App Annie о состоянии мирового рынка мобильных приложений за 2018 год.

В докладе учтена статистика не только по App Store и Google Play, но и сторонним магазинам Android-программ в Китае, который год от года занимает все более важное место на мировом рынке приложений. По данным аналитиков, именно на китайцев пришлось 50% всех скачанных в 2018-м программ и 40% потребительских расходов.

Несмотря на это, в Китае, где преобладают в основном недорогие Android-устройства, на средний смартфон установлено не так много приложений, как в других странах. Если китаец, согласно отчету App Annie, пользуется чуть более 50 программами, то у жителя США, Южной Кореи, Японии и Австралии их свыше 100 штук.

В пятерку по темпам роста количества загруженных программ вошли три развивающихся рынка: Индия, Бразилия и Индонезия. В США рост числа загрузок замедлился. Однако пользователи из развивающихся стран тратят мало. Больше всего, говорят аналитики, приложений покупают в Китае, США, Японии, Южной Кореи и Великобритании.